Наземный дрон-камикадзе "Лягушка" уничтожил пулеметное гнездо ВСУ
Российские бойцы применили новый дрон "Лягушка" для уничтожения украинского пулеметного гнезда, сообщает "Звезда".
ВС РФ начали применять новинку на Авдеевском направлении. Дрон с двумя противотанковыми минами и электродетонатором на борту смог подкрасться к позиции пулеметчика ВСУ незамеченным. Достигнув цели, он взорвался, уничтожив пулеметный расчет противника.
"Лягушка", которая поступила на вооружение спецназа всего пару недель назад, представляет собой наземный беспилотный комплекс на колесном шасси. Установка электрического двигателя позволила сделать дрон почти бесшумным. Кроме того, за счет малых габаритов дрон не так-то просто заметить и с беспилотника. При этом он может развивать скорость до 20 км/ч и перевозить до 30 кг груза, в качестве которого могут выступать гранаты, снаряды или мины.
"Робот-камикадзе может стоять в замаскированном месте. Через камеру можно увидеть, когда выходит техника или живая сила противника. За счет эффекта неожиданности уничтожаем цели ВСУ", - рассказал "Звезде" старший оператор-разведчик с позывным Малой, описывая применение "Лягушки".