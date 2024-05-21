Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в крупном городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения безопасности начали операцию по противодействию терроризму в Дженине", - говорится в сообщении. В пресс-службе не стали указывать других подробностей, отметив, что дополнительная информация "последует".

По утверждениям портала Ynet, операция в Дженине сопровождается перестрелками между израильскими военными и вооруженными радикалами.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.