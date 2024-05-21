В США назвали сроки отправки нового транша помощи Украине

США могут объявить о новом транше военного финансирования Украины на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

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Ранее в интервью Reuters Владимир Зеленский заявил, что западные страны слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины. Он рассказал, что подталкивает партнеров Украины к «более непосредственному» участию в конфликте. В частности, Зеленский хочет получить разрешение на использование западного оружия против военной техники, находящейся на территории РФ.

Зеленский заявил, что каждое решение о поддержке, принимаемое Западом, опаздывает примерно на год. Также он призвал западные страны поставить Украине комплексы Patriot.

Во вторник, 21 мая, на заседании контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе, которое возглавит министр обороны США Ллойд Остин, не будет громкого объявления об увеличении военной помощи, подчеркивает Politico. Но, по словам источников издания, новый транш помощи, вероятно, будет представлен Киеву позже на этой неделе.

Politico отмечает, что такова была частота предоставления пакетов помощи на протяжении большей части 2023 года - пока не закончились деньги. Затем в апреле 2024-го Конгресс все-таки одобрил пакет помощи Украине на сумму более чем в 60 миллиардов долларов.