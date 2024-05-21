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ВС России ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции

ВС России ударили по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. Через нее на Украину поставляют составы с техникой и снарядами из Румынии, доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции "Черноморск-порт". Первый удар был в половине третьего ночи, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно», — поделился подпольщик.
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