"Костюмы-невидимки" спасли российских бойцов

Группа российских военных в зоне СВО смогла выбраться в безопасное место благодаря маскировочным "костюмам-невидимкам". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика изделий.

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По словам представителя компании, пятеро российских военных три дня были вынуждены сидеть в "лисьей норе" под обстрелом ВСУ.

"Это небольшое ответвление в окопе, которое люди прокапывают, чтобы укрыться в случае бомбежки. Бойцы не могли выйти из-под обстрела ВСУ и в итоге выбрались только благодаря нашим маскировочным халатам. Сказали: сидим сейчас и не верим, что мы вышли", - заявил собеседник агентства.

Обстрел российской группы ВСУ корректировали с помощью дронов. Сами бойцы признались, что в этот момент маскировочные костюмы находились у них в рюкзаках. Находясь в убежище, военные несколько раз предпринимали попытки выбраться наверх, однако обстрелы возобновлялись.

В результате бойцы вспомнили про маскхалаты и решили испытать их, разделившись на несколько групп.

"Дроны начали преследовать бойцов, но как только "птица" подлетала, ребята садились на корточки и дроны их теряли. Дистанция была метров 10, очень низко. Так постепенно все вышли", - рассказали в компании.

Принцип действия новых тактических костюмов, скрывающих человека от тепловизионных средств, основан на экранировании. Вес изделия составляет до 400 граммов.