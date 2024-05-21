В Испании готовят новый пакет военной помощи Украине

Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

Информация об том появилась на сайте Министерства обороны страны.

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По данным ведомства, Мадрид отправит Киеву 155-мм артиллерийские снаряды, системы борьбы с БПЛА.

Кроме того, в новый пакет помощи войдут партия танков Leopard 2A4, ракеты для ЗРК MIM-104 Patriot, интегрированные системы наружного наблюдения (SIVE), а также дистанционные боевые модули.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что ещё семь стран будут поставлять украинской армии технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению ПВО ВСУ.

Также Владимир Зеленский за месяц поднял для Запада требование по Patriot с пяти до семи.