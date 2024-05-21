В Британии раскрыли предполагаемый план наступления РФ в Харьковской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) определили два направления наступления в Харьковской области. Об этом сообщило британское издание The Economist.

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Отмечается, что изначально наступление планировалось 15-16 мая, однако началось раньше. Изначально российская армия занялась поиском слабых мест в обороне Харькова и Печенежского водохранилища, утверждает издание.

The Economist подчеркивает, что ВС РФ планировали в течение 72 часов выйти на позиции, позволяющие наносить артиллерийские удары по Харькову, однако были остановлены. В свою очередь, на востоке целью российской армией могло стать продвижение до поселка Печенеги.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил переброску резервов с других направлений под Харьков. Он связал успехи российских военных на харьковском направлении с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО) у ВСУ и в очередной раз обвинил страны Запада с затягиванием решения по передаче ПВО Киеву.