$90.65-0.3398.58-0.19
Войти в почту

На Западе обвинили Сырского в игнорировании просьб окруженных сил ВСУ

Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, попавших в окружение. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис, передает «РИА Новости».

На Западе обвинили Сырского в игнорировании просьб окруженных сил ВСУ
© Соцсети

По его словам, подразделения ВСУ постоянно отправляют в Киев письма с просьбой разрешить им отступить.

«Они боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы. Они сообщают, что могут попасть в ловушку. Однако Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск», — сказал Меркурис.

Он считает, что таким образом власти Украины по сути требуют от военных стоять и погибать. Меркурис добавил, что ВСУ сталкивались с таким отношением и в других сражениях, в том числе во время битвы за Мариуполь.

Военные новости
Александр Меркурис
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Киев
Мариуполь
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости