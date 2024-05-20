Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, попавших в окружение. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис, передает «РИА Новости».

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По его словам, подразделения ВСУ постоянно отправляют в Киев письма с просьбой разрешить им отступить.

«Они боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы. Они сообщают, что могут попасть в ловушку. Однако Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск», — сказал Меркурис.

Он считает, что таким образом власти Украины по сути требуют от военных стоять и погибать. Меркурис добавил, что ВСУ сталкивались с таким отношением и в других сражениях, в том числе во время битвы за Мариуполь.