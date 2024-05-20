Зеленский оценил использование западного оружия Украиной при атаках на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с агентством Reuters заявил, что Киев никогда не использовал западное вооружение при атаках на территорию России.

«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории. Нам не дали "зеленый свет"», — отметил он.

В ночь на понедельник, 20 мая, семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать два региона России.

WSJ: Киев попросил США разрешить использовать оружие против целей в России

Ранее, в ночь на 19 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник в трех регионах России.