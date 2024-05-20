Соединенные Штаты по-прежнему ожидают, что ВСУ будут применять американские вооружения исключительно в пределах границ Украины, признаваемых США, заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что власти Украины в очередной раз попросили у Вашингтона разрешения на применение американских вооружений против целей на территории России.

«Мы ожидаем, что они [ВСУ] продолжат использовать оружие, которые мы им предоставили, против целей внутри Украины», — отметил Остин.

Чарльз Браун, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, уточнил, что речь идет о поддержке «ближних боев» на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который США считают частью Украины.

Напомним, что в 2014 году США начали поставки вооружений Украине, направили инструкторов для обучения украинских военных. В 2022-2024 годах номенклатура поставок значительно расширилась — в пакеты военной помощи включили дальнобойные ракеты, основные боевые танки, БТР и БМП.

Названо оружие, о котором мечтает Киев

Вместе с тем, заметили эксперты, Белый дом последовательно выступает против использования поставляемых вооружений на территории «старых» регионов России, отказывается посылать кадровые части на Украину для участия в боевых действиях, исключает закрытие воздушного пространства в регионе.