Зеленский призвал НАТО сбивать воздушные цели над Украиной

Страны НАТО должны сбивать воздушные цели над Украиной, если они не могут поставить самолеты Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Зеленский прокомментировал призыв к западным союзникам поставить Киеву 120-130 самолетов. Он добавил, что если страны НАТО не могут предоставить авиацию, они должны непосредственно оказывать помощь Украине.

«Поднимайте самолеты в воздух, пусть сбивают цели», — заявил украинский президент. Он добавил, что альянс должен рассматривать возможность прямой помощи Киеву.

Ранее Зеленский потребовал 120-130 самолетов для закрытия потребности в авиации. Он понадеялся, что самолеты прибудут на Украину и будут использованы как можно скорее.