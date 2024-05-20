Чистки в МО РФ продолжаются? Кого назначили новым замминистра обороны

Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем главы Минобороны РФ. Кто такой Олег Савельев, чем он будет заниматься в МО РФ, в ведомстве продолжаются чистки?

Кто такой новый замминистра обороны России Олег Савельев

О назначении Савельева на должность замминистра обороны страны стало известно 20 мая из соответствующего указа Путина. По данным из открытых источников, Савельев родился в 1965 году в Ленинграде, закончил местный политехнический институт.

Ранее он занимался пиар-консультированием, политтехнологиями, политическими коммуникациями, а в 1999 году стал одним из учредителей и гендиректором агентства «PR-система». Также Савельев работал внештатным советником главы Минэкономразвития России, руководил экспертной группой фонда «Центр стратегических разработок», занимался федеральными целевыми программами.

С августа 2008 года Савельев занимал пост замминистра экономического развития, работал под руководством текущего председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, нынешнего главы МО РФ Андрея Белоусова и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. С марта 2014 года — министр РФ по делам Крыма, с июля 2015 года — замруководителя аппарата правительства.

С сентября 2018 года Савельев руководил аппаратом Счетной палаты РФ, в сентябре 2019 года был назначен на должность аудитора Счетной палаты.

В июле 2014 года Савельев был включен в санкционный список США, позднее попал под ограничения всех стран Евросоюза, Швейцарии, Австралии, Украины и Канады.

Чем Савельев будет заниматься в Минобороны России

Как пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц, Савельев с 2019 года курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности России.

«Как мы и предполагали, новый министр обороны [Белоусов] начал формировать свою команду, которая будет отвечать за эффективное освоение оборонного бюджета. Савельев знает эту сферу изнутри», — отмечает журналист.

Telegram-канал Daily Storm напомнил, что во время работы в Счетной палате Савельев проверял систему военного образования в России и обнаружил определенные проблемы.

»[Савельев] Проверил систему военного образования в России и, несмотря на позитивные тенденции в подходе Минобороны, отметил ряд проблем. В том числе установил, что из-за неисправной техники отдельные подразделения курсантов не смогли в полном объеме выполнить ряд учебных программ», — пишет источник.

Кроме того, Савельев призывал правительство совместно с регионами проработать вопрос предоставления образовательных услуг всем детям военнослужащих и расширить действующую сеть школ Минобороны.

«Он отмечал, что на момент мая 2020 года из почти 10 тысяч детей, охваченных системой дошкольного образования Минобороны, лишь около 40% получали образование в лицензированном ведомственном детском саду», — подчеркивается в публикации Daily Storm.

В 2020 году Савельев установил, что каждое десятое спасательное воздушное судно не используется. Он уточнял, что причины такой ситуации были разные: от отсутствия разрешительных документов до проведения затяжных ремонтов, добавляет Telegram-канал.

Также Савельев поднимал проблему обеспечения жильем сотрудников МВД, пишет Daily Storm.

«В проекте бюджета на 2021-й и плановый период до 2023 года эти расходы сокращены до 4,66 млрд рублей в год, что приводит к тому, что существующая сейчас проблема потребует на ее решение более 100 лет», — цитирует источник нового замминистра обороны РФ.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

В МО РФ продолжаются чистки?

Одновременно с назначением Савельева от должности заместителя министра обороны был освобожден генерал-полковник Юрий Садовенко. Соответствующий указ подписал Путин.

Telegram-канал «Кремлевский шептун» пишет, что в ближайшее время Садовенко может стать фигурантом уголовного дела. По данным источника, допросить экс-замминистра обороны могут уже на текущей неделе.

«Другие заместители министра обороны, тоже скоро уйдут в отставку. Часть из них также фигурируют в материалах силовиков», — отмечают инсайдеры Telegram-канала.

Ранее были арестованы высокопоставленные чиновники Минобороны России Тимур Иванов и Юрий Кузнецов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале отмечал, что ожидает в ближайшее время отставки некоторых заместителей в ведомстве.

«В связи с последними событиями вокруг Министерства обороны и арестов Тимура Иванова и Юрия Кузнецова думаю, что сегодня-завтра еще будут рапорта написаны по собственному желанию некоторых заместителей. Пошла очень серьезная работа по борьбе с коррупцией. Эти аресты вошли в историю нашего государства», — написал он 15 мая.

Минобороны России эту информацию не комментировало.