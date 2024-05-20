Кривонос заявил, что Зеленский занимался имитацией создания линии обороны

Отставной генерал утверждает, что деньги на возведение линии обороны были украдены киевскими чиновниками.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос обратил внимание на то, как быстро украинские власти «почистили» интернет от сообщений о посещении Зеленским линии обороны в Харьковской области и его заверений, что все замечательно. Кривонос заявил, что ситуация выходит из-под контроля настолько, что «дальше уже некуда», и кто-то должен понести за это ответственность.

Отставной военный отметил, что весь апрель и начало мая украинские руководители занимались имитацией создания укреплений вдоль потенциальной линии фронта, тогда как выделенные средства были попросту разворованы чиновниками из офиса президента.

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В конце своего выступления он заявил, что украинцы скоро начнут задавать власти вопросы, а затем и предпринимать практические шаги.

18 мая Кривонос заявлял, что украинские власти создали идеальные условия для российского наступления, украв деньги, выделенные на оборону.

Ранее австралийский отставной генерал Мик Райан заявил, что Россия успешно атакует на нескольких участках фронта и истощает и без того ограниченные ресурсы ВСУ.