Кабмин одобрил законопроект о защите прав гражданских жен погибших в СВО

Правительство России поддержало законопроект, который позволяет признавать законными супругами гражданских жен погибших или пропавших без вести участников СВО. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний. В одном из них речь идет о том, что действие документа следует распространить только на тех погибших и пропавших без вести участников СВО, которые стали таковыми после вступления закона в силу. Данная мера необходима, чтобы «не допустить правовой неопределенности и противоречий в правоприменительной практике».

Также, по мнению кабмина, условием признания фактических брачных отношений дополнительно следует определить установление факта их существования до наступления смерти или признания без вести пропавшим одного из лиц, состоявших в указанных отношениях, поскольку они могли быть прекращены ранее по обоюдному или одностороннему решению.

Напомним, что с инициативой законопроекта выступили в конце января первый зампред Совфеда Андрей Турчак и председатели комитетов обеих палат парламента по госстроительству Павел Крашенников и Андрей Клишас. Документ предусматривает, что один из «гражданских» супругов может через суд установить факт брака в случае, если другой супруг погиб, призван безвестно отсутствующим или объявлен умершим в связи с участием в СВО либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территориях проведения специальной военной операции. Это может быть установлено судом при условии, если мужчина и женщина вели совместное хозяйство и проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка.