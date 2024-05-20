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Кабмин одобрил законопроект о защите прав гражданских жен погибших в СВО

Правительство России поддержало законопроект, который позволяет признавать законными супругами гражданских жен погибших или пропавших без вести участников СВО. Об этом сообщают «Ведомости».

Кабмин одобрил законопроект о защите прав гражданских жен погибших в СВО
© РИА Новости

По данным издания, правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний. В одном из них речь идет о том, что действие документа следует распространить только на тех погибших и пропавших без вести участников СВО, которые стали таковыми после вступления закона в силу. Данная мера необходима, чтобы «не допустить правовой неопределенности и противоречий в правоприменительной практике».

Также, по мнению кабмина, условием признания фактических брачных отношений дополнительно следует определить установление факта их существования до наступления смерти или признания без вести пропавшим одного из лиц, состоявших в указанных отношениях, поскольку они могли быть прекращены ранее по обоюдному или одностороннему решению.

Напомним, что с инициативой законопроекта выступили в конце января первый зампред Совфеда Андрей Турчак и председатели комитетов обеих палат парламента по госстроительству Павел Крашенников и Андрей Клишас. Документ предусматривает, что один из «гражданских» супругов может через суд установить факт брака в случае, если другой супруг погиб, призван безвестно отсутствующим или объявлен умершим в связи с участием в СВО либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территориях проведения специальной военной операции. Это может быть установлено судом при условии, если мужчина и женщина вели совместное хозяйство и проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка.

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