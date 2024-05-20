Модернизированные Т-62М оборудовали бульдозерными отвалами и минными тралами

Российские модернизированные Т-62М, как и другие принимающие в специальной военной операции боевые машины, получают в войсках дополнительное оборудование. Например, в социальных сетях появилась фотография одного из таких танков с бульдозерным отвалом.

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Его установка позволяет засыпать рвы, большие воронки, делать проходы в завалах, сталкивать с пути поврежденную технику и выполнять массу других задач. Кроме того, считается, что благодаря этому устройству повышается уровень защиты передней части корпуса.

Также на такие машины монтируются тралы - катковые и ножевые, благодаря чему появляется возможность продвигаться по участкам местности, где противник установил минные поля.

Как видно, все "шестьдесят вторые" имеют экраны, защищающие от дронов-камикадзе и квадрокоптеров, сбрасывающих гранаты и миниатюрные бомбы.

На эти же танки устанавливают и так называемые "царь-мангалы", они находят все большее применение как на гусеничной, так и на колесной боевой и вспомогательной технике.