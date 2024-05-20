В Молдавии сообщили о начале учений резервистов

Министерство обороны Молдавии сообщило о начале учений резервистов национальной армии.

"Стартовали республиканские мобилизационные учения резервистов национальной армии. Цель учений - проверить навыки резервистов и ознакомить их с техникой и вооружением", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы министерства обороны.

Учения продлятся пять дней, в течение которых резервисты изучат воинские уставы и примут участие в стрельбах.

Граждан предупредили, что в связи с учениями боевая техника некоторых подразделений армии будет перемещена из мест постоянной дислокации на полигоны.

"Военная техника будет передвигаться по трассам национального значения в центре и на севере страны в ночное время. Передислокация осуществляется в соответствии с планом деятельности национальной армии на 2024 год и не влияет на ситуацию с безопасностью в регионе", - отмечается в пресс-релизе.

В прошлом году на территории Молдавии, в конституции которой прописан нейтралитет, прошло уже семь военных учений, в том числе с участием стран НАТО. Это почти в два раза больше, чем в прежние годы. Некоторые из них проводились вблизи разделительной зоны безопасности приднестровского конфликта, которую охраняют российские миротворцы. Озабоченность по поводу возросшей активности Вооруженных сил Молдавии ранее высказывало руководство непризнанного Приднестровья.