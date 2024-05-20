Стало известно о конфликте между ГУР и СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) конфликтует с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны страны из-за денег, которые не удается поделить. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

Он уточнил, что предприниматели одной из отраслей постоянно платили СБУ. «Эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут Главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт», — сказал Лисняк.

Кроме того, по его словам, в случае отказа предпринимателя платить, то ГУР или СБУ оказывает на него давление.

Ранее замглавы российской администрации Харьковской области также заявлял, что в регионе Украина начала подготовку «спящих агентов». Лисняк рассказал, что они будут изображать местных жителей на перешедших под контроль России территориях области. В то же время агенты займутся слежкой за действиями военнослужащих и администрации.