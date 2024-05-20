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Стало известно о конфликте между ГУР и СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) конфликтует с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны страны из-за денег, которые не удается поделить. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

Стало известно о конфликте между ГУР и СБУ
© Lenta.ru

Он уточнил, что предприниматели одной из отраслей постоянно платили СБУ. «Эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут Главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт», — сказал Лисняк.

Кроме того, по его словам, в случае отказа предпринимателя платить, то ГУР или СБУ оказывает на него давление.

Ранее замглавы российской администрации Харьковской области также заявлял, что в регионе Украина начала подготовку «спящих агентов». Лисняк рассказал, что они будут изображать местных жителей на перешедших под контроль России территориях области. В то же время агенты займутся слежкой за действиями военнослужащих и администрации.

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