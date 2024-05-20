В США пообещали стабильный поток оружия на Украину

Американское оружие и военная техника будут идти на Украину стабильным потоком «неделя за неделей». Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Он указал, что Вашингтон принял дополнительный пакет финансирования.

«Американское оружие и военная техника будут идти на Украину стабильным потоком неделя за неделей», — пообещал Остин на открытии заседания контактной группы по координации западных поставок Киеву.

Напомним, что в апреле президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Его объем составил 95 миллиардов долларов, 61 из которых предназначен Киеву. Сразу после подписания пакета законопроектов Байден объявил, что направляет Украине вооружения и технику на один миллиардов долларов. Позже Вашингтон выделил Киеву еще одну партию вооружения на сумму 400 миллионов долларов.