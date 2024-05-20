Российские военнослужащие, освободив поселок Белогоровка в ЛНР, взломали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. ТАСС

«Многомесячное «стояние у Белогоровки» завершилось нашей победой. Наши войска вскрыли давно выстроенную систему фортификаций противника и отодвигают нацистов от всего треугольника — Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и пригородов, создавая санитарный кордон», — заявил дипломат. Lenta.ru

Кроме того, отметил дипломат, с освобождением Белогоровки у российской армии появилась возможность отодвинуть противника еще дальше и не дать ему зацепиться на этом направлении. Российская газета