Военное превосходство России над Украиной продолжит расти, если западные страны «быстро не активизируют свою деятельность». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя разведки одной из стран ЕС.

В статье WSJ отмечается, что многие западные армии сейчас борются за рекрутов. Военные США и Европы стараются пополнить ряды своих армий, чтобы «сдержать Россию». Собеседник газеты в разведке заявил, что странам необходимо еще больше нарастить усилия.

Британский эксперт по европейской и трансатлантической безопасности Эдвард Лукас ранее раскритиковал НАТО. Он отметил, что сторонники альянса называют его «самым успешным военным союзом в истории», но более дюжины стран НАТО до сих пор не способны потратить на оборону обещанные два процента ВВП.

Эксперт заявлял, что в руководстве НАТО царит беспорядок, запасы оружия альянса невелики, а инфраструктура и логистика слабы. Лукас считает, что надежды НАТО одолеть Россию в гипотетическом военном конфликте «не имеют ничего общего с реальностью».

По мнению Лукаса, проблемы НАТО связаны с «нерешительностью и отвлеченностью» администрации президента США Джо Байдена, а также с надвигающейся перспективой президентства Дональда Трампа, известного критика НАТО.