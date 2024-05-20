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В СНБО Украины понимают, что конфликт закончится переговорами

Конфликт с Россией закончится урегулированием за столом переговоров, в Киеве это четко осознают. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. ТАСС

В данный момент ситуация на фронте для Украины является крайне сложной, отметил он. «Украина четко осознает, что война закончится переговорами», — приводит агентство слова Литвиненко. Газета.Ru

Как утверждается, в видеообращении к участникам форума «НАТО 2024 и Арктическая Европа» Литвиненко напомнил о так называемой формуле Владимира Зеленского, которую планируется обсудить на конференции в Швейцарии. RT на русском

На Украине рассказали, как закончится конфликт с Россией
© РИА Новости
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