Над Белгородской областью сбили противолокационную ракету HARM

ПВО сбила над Белгородской областью противолокационную ракету HARM
Средства ПВО сбили над Белгородской областью противолокационную ракету HARM, выпущенную ВСУ.
«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что силы ПВО России перехватили над Белгородской областью украинский реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника.