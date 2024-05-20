Над Белгородской областью сбили противолокационную ракету HARM

Средства ПВО сбили над Белгородской областью противолокационную ракету HARM, выпущенную ВСУ.

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России перехватили над Белгородской областью украинский реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника.