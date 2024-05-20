У ВСУ появились самоходки 2С1 "Гвоздика" с "грибами"

Украинские боевики кроме самоходок 2С1 "Гвоздика", доставшихся им еще от артиллерийских подразделений Советской армии, эксплуатируют также боевые машины, переданные Восточноевропейскими странами, входившими в организацию Варшавского договора.

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На сайте Lostarmour размещена фотография одной такой САУ, по всей видимости, поступившей из Польши и имеющей в корме башни два устройства, напоминающие по форме грибы.

Существует мнение, что это датчики лазерного излучения - они улавливают работу целеуказателей беспилотников, наводящих на цели высокоточные снаряды. При атаке такими боеприпасами самоходке вряд ли что-то поможет, а вот экипаж будет иметь в запасе несколько секунд, чтобы попытаться удалиться на безопасное расстояние.

Есть и альтернативное мнение, что это элементы системы спутниковой навигации. Как бы там ни было, именно "Гвоздики" несут основные потери из числа имеющихся в ВСУ самоходных установок. По разным данным, ликвидировано более сотни единиц такой техники.