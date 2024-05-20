ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T

Вооруженные силы России в течение суток уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, пусковую установку ЗРК С-125 и 45 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы ПВО РФ сбили 45 украинских БПЛА, управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства и "Ольха", а также противокорабельную ракету "Нептун", рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что российские военные освободили поселок Белогоровка в ЛНР, заняли более выгодные рубежи и позиции. Как указали в МО РФ, украинская сторона потеряла более 340 человек, три танка и три автомобиля. В ходе боевых действий ВС РФ уничтожили две гаубицы Д-30, две гаубицы L-119 производства Великобритании, американское орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".