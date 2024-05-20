Названо число уничтоженных с начала СВО артиллерийских орудий и минометов ВСУ

ВС РФ с начала СВО уничтожили 9 700 артиллерийских орудий и минометов ВСУ
Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 9 700 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16 097 танков и других боевых бронированных машин, 1 305 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 843 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.