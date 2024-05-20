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Израильский БПЛА нанес удар по грузовику "Хезболлах" в Сирии

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил ракету по грузовому автомобилю, принадлежащему шиитской милиции "Хезболлах", которая воюет на стороне сирийской армии.

Израильский БПЛА нанес удар по грузовику "Хезболлы" в Сирии
© globallookpress.com

Как сообщила радиостанция Sham FM, атака была совершена на территории Сирии в пограничном с Ливаном районе Эль-Кусейр. В результате прямого попадания машина загорелась, погиб один боец, еще пятеро получили ранения.

18 мая израильский беспилотник нанес удар по автомобилю, который принадлежал одному из полевых командиров "Хезболлах" и двигался по шоссе Дамаск - Бейрут. Атака была предпринята возле города Димас на пути к ливано-израильской границе. Находившиеся в машине бойцы получили ранения, но остались живы.

В районе контрольно-пропускного пункта "Маснаа" с ливанской стороны границы 17 мая был ликвидирован командир вооруженных отрядов суннитской радикальной группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" Шурахбил ас-Сейид и один из сопровождавших его бойцов.

Эта суннитская группировка вместе с палестинским движением ХАМАС выступает союзником "Хезболлах" и участвует в военных операциях против израильских войск на юге Ливана и в долине Бекаа.

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