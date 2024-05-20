Израильский БПЛА нанес удар по грузовику "Хезболлы" в Сирии

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил ракету по грузовому автомобилю, принадлежащему шиитской милиции "Хезболлах", которая воюет на стороне сирийской армии.

Как сообщила радиостанция Sham FM, атака была совершена на территории Сирии в пограничном с Ливаном районе Эль-Кусейр. В результате прямого попадания машина загорелась, погиб один боец, еще пятеро получили ранения.

18 мая израильский беспилотник нанес удар по автомобилю, который принадлежал одному из полевых командиров "Хезболлах" и двигался по шоссе Дамаск - Бейрут. Атака была предпринята возле города Димас на пути к ливано-израильской границе. Находившиеся в машине бойцы получили ранения, но остались живы.

В районе контрольно-пропускного пункта "Маснаа" с ливанской стороны границы 17 мая был ликвидирован командир вооруженных отрядов суннитской радикальной группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" Шурахбил ас-Сейид и один из сопровождавших его бойцов.

Эта суннитская группировка вместе с палестинским движением ХАМАС выступает союзником "Хезболлах" и участвует в военных операциях против израильских войск на юге Ливана и в долине Бекаа.