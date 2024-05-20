Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ЛНР

Населенный пункт Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР) перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны. Lenta.ru

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке. RT на русском

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка ДНР, добавили в ведомстве. Газета.Ru