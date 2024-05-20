На Украине признали частичную потерю Волчанска

Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

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По его словам, город контролируется украинской армией на 60 процентов, а штурмы со стороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжаются.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Российской армии продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области.

В Минобороны также рассказали об отражении Российской армией пяти контратак штурмовых групп ВСУ. Уточняется, что украинские военные пытались провести их в районе населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое.