ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО «Ольха»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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При ударе также были использованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По данным министерства, попытка атаки по объектам на территории России была пресечена 20 мая около 11:00 по московскому времени.