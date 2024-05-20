Появились подробности ракетного удара ВСУ по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Юбилейный в Луганске французской ракетой. Подробности атаки украинских военных на окрестности города раскрыл источник в силовых структурах, передает РИА Новости.

«Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" (сделано во Франции — прим. «Ленты.ру») — французские "партнеры" помогают [ВСУ] уничтожать мирное население в Луганске», — отметил собеседник агентства.

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ВСУ атаковали жилой квартал в Юбилейном утром 20 мая. В результате на месте происшествия начался пожар, на место были направлены сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Сведения о разрушениях и пострадавших отсутствуют.