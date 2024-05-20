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Канал «Военное дело» сообщил о продвижении ВС РФ в Волчанске

Telegram-канал «Военное дело» сообщает, что российская армия форсировала реку Волчья и зашла в южную часть Волчанска в Харьковской области. По данным канала, ВСУ могут отступить из города в ближайшие дни. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Стало известно о продвижении ВС РФ в Волчанске
©  МО РФ

Канал отмечает, что северная часть Волчанска уже находится под контролем подразделений ВС РФ, которые продолжают зачистки территорий. «Военное дело» пишет, что в южной части города ВСУ угрожают удары в тыл с двух сторон.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил все страны мира в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. По его словам, государство не может потерять регион, в связи с чем Киеву нужна помощь союзников. Как отметил Зеленский, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин указал, что ВС России после продвижения на Харьковском направлении начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Данные операции пресекут попытки Вооруженных сил Украины обстреливать Курскую и Брянскую области, считает он.

Тем временем главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

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