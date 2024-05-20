В парламенте Франции призвали снять запрет на удары своим оружием по РФ

Парламент Франции призывает Елисейский дворец снять запрет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить по территории России удары французским оружием. С таким требованием к властям обратился Председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж, его цитирует газета Le Figaro.

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«Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», — говорится в обращении парламентария.

По словам политика, Париж должен дать соответствующее разрешение, последовав примеру британцев, поскольку «оно кладет конец неприемлемой асимметрии между положением жертвы и положением агрессора».

«Кажется, время пришло», — подчеркнул политик.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон должен разрешить Киеву наносить удары по российским объектам с помощью дальнобойных западных артиллерийских установок.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым оружием.