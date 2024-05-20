Индийские военные получили 27 тыс. автоматов Калашникова

Индийские вооруженные силы получили на вооружение 27 тыс. автоматов Калашникова АК-203, производимых на российско-индийском совместном предприятии IRRPL (Indo-Russian Rifles Private Limited) в индийском центральном штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на источник.

По его словам, в вопросе поставок винтовок индийским военным все идет по плану.

"Сухопутным войскам было передано 27 тыс. винтовок. Еще 8 тыс. автоматов будут переданы в течение следующих двух недель", - сказал собеседник издания.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова в марте 2019 года. Indo-Russian Rifles Private Limited по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва в округе Амети индийского штата Уттар-Прадеш.

Вооруженным силам Индии должно быть поставлено около 670 тыс. автоматов АК-203, из которых 600 тыс. будет произведено на заводе IRRPL. Индия таким образом станет первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов Калашникова.

Как ранее отмечал президент концерна "Калашников" Алан Лушников, опыт производства автоматов на совместном российско-индийском предприятии в городе Корва является успешным.