Власти западных стран обеспокоены катастрофическим падением уровня поддержки руководства Украины со стороны населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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По информации ведомства, проводимые американцами и европейцами закрытые соцопросы свидетельствуют, что рейтинг Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает падать. Таких значений он достиг на фоне принятия нового закона об ужесточении мобилизации.

Напомним, что в этом году на Украине не стали проводить президентские выборы из-за действующего военного положения. Официально мандат Зеленского истечет в ночь на 21 мая.

Путин: для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение

Эксперты подчеркивали, что прекращение полномочий украинского лидера может сказаться на легитимности украинских властей. Обеспокоенность этим фактом выражали и на Западе. Вместе с тем некоторые украинский и европейские политологи считают, что Зеленский не дает согласия на проведение выборов из-за страха потерять свой пост на фоне низкой популярности.