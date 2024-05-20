СВР: США рекомендуют Зеленскому создавать атмосферу страха среди населения

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Вашингтон и его союзники настойчиво рекомендуют Владимиру Зеленскому создавать атмосферу страха среди мирных жителей.

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В ведомстве отметили, что на Украине развёрнута кампания запугивания граждан «неизбежными массовыми репрессиями» в том случае, если страна потерпит поражение в конфликте.

«Американцы и их союзники настойчиво рекомендуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны, продолжать создавать атмосферу страха среди мирных жителей», — сообщили в Службе внешней разведки, передаёт РИА Новости.

При этом подчёркивается, что Запад грубо искажает цели и задачи российской специальной военной операции.

Ранее в ведомстве заявили, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.