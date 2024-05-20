ТАСС: ВСУ почти уничтожены на востоке Часова Яра

Группировка Вооруженных сил Украины была практически уничтожена в восточной части Часова Яра. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

"Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника», — передает ТАСС заявления силовиков.

Уточняется, что часть военных ВСУ успела покинуть город.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВСУ потеряли больше 520 военных в районе Часова Яра и Антоновки. Также в оборонном ведомстве уточнили, что бойцы группировки войск "Юг" заняли более выгодные позиции у этих населенных пунктов, передает RT.