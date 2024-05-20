ВСУ ударили по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилым кварталам поселка Юбилейный в Луганске ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

После прилета возник пожар. Отмечается, что тип ракеты уточняется.

Также агентство ТАСС сообщало, что взрыв произошел в Белгороде во время ракетной опасности.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской и Курской областей.

Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка. Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.