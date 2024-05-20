Мобилизация: последние новости на сегодня 20 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 мая 2024, в материале «Рамблера».

Российский танкист рассказал о двух чудесах в зоне СВО

Российский танкист, кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев рассказал, какие чудеса произошли с ними в зоне спецоперации, сообщает runews24.ru.

Однажды командир танка Т-72 и его товарищ попали под огонь двух пулемётов противника. Бойцы легли на землю и долгое время не могли подняться, но пули не попадали по ним. Асылбаев считает, что это везение или чудо, так как они убежали от двух пулемётов в гору.

Второй случай произошёл, когда эвакуировали раненого военного. Снаряд миномёта упал в полутора метрах от них, воткнулся в землю, но не взорвался.

В Кисловодске трех бойцов СВО посмертно наградили орденами Мужества

Орденами Мужества посмертно наградили трех участников СВО из Кисловодска, сообщает ТАСС.

Герои — Алиев Бахрон, Алботов Алан и Байрамуков Рашид. Церемония вручения прошла на мемориальном комплексе «Журавли».

Трое из четырех награжденных героев были удостоены наград посмертно, ордена были переданы семьям участников специальной военной операции.

На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

В Южно-Сахалинске гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным за неисполнение приказа и назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы, сообщает ТАСС.

Военнослужащий в январе текущего года, находясь на территории воинской части в Сахалинской области отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях.

После заседания с военнослужащим провели беседу об уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы.