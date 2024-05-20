Спецоперация на Украине 20 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 мая 2024 года.

В России испытали новые маскировочные "костюмы-невидимки" для ВС РФ

В Московской области испытали новейшие отечественные тактические маскировочные костюмы, сообщает ТАСС.

Костюм сделан под текстуру древесной коры. Он подходит для военнослужащих, которые находятся в тылу врага длительное время, или для тех, кто находится на переднем крае и в течение многих дней скрывается от противника.

В ходе испытаний изделия тестировались в лесной местности с помощью дронов, оборудованных тепловизорами. Оператор пытался выследить бойцов. Обнаружить людей в маскировочных изделиях ему не удалось.

МО РФ заявило об уничтожении огнем РСЗО "Град" скопления личного состава ВСУ

Российские бойцы огнем реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили скопление личного состава противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В результате украинские военные потеряли более 20 человек.

Отмечается, что реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям.

Эксперт: бойцы РФ с помощью тепловизоров стали эффективнее уничтожать дроны "Баба-яга"

Российские тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают бойцам в зоне проведения специальной военной операции эффективно уничтожать в ночное время украинские дроны «Баба-яга», которые невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает ТАСС.

Этот беспилотник передвигается с помощью американской системы Starlink - ее можно обнаружить, но нельзя подавить.

Тепловизионные прицелы с экранами бойцам помогают — они их устанавливают на автоматы, ПКМ и ставят на квадроциклы и сбивают.