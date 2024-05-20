США не в могут снабдить Украину достаточным количеством средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что изначально Киев просил десять тысяч ракет, чтобы отражать удары России.

«Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить», — указал Джонсон.

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По его словам, потенциал российских сил значительно превосходит военные возможности украинских войск.