На Украине заявили об уничтожении 90% тепловых энергомощностей в стране

ВС России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

«Мы потеряли 8 тыс. мегаватт электроэнергии — это очень много», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, в стране работает лишь десятая часть всей электроэнергии.

«К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», — подчеркнул Кучеренко.

При этом он добавил, что ограничения подачи электричества будут сохраняться на протяжении долгого времени.

Ранее «Укрэнерго» предупредила украинцев об отключениях света с 20 мая.

Также в «Укрэнерго» допустили дальнейшие отключения электричества до зимы.