На Украине гудит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Николаевской области тревога была объявлена в воскресенье в 23.22 мск, в Одесской – в 00.00 мск, в Винницкой – в 00.53 мск, в Хмельницкой – в 01.30 мск, в Черновицкой – в 02.13 мск.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Харькове, где звучит воздушная тревога.

В регионе звучит сигнал воздушной тревоги.