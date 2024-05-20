$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию

Северная Корея вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел.

В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию
© ТАСС

По его словам, это происходит на фоне субкритического испытания США. Таким образом, Пхеньян готовится «к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США». Как отметил дипломат, КНДР не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что был проведен очередной «субкритический эксперимент» в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Утверждается, что он не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует «самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция».

Военные новости
Пхеньян
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости