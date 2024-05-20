В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию

Северная Корея вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел.

По его словам, это происходит на фоне субкритического испытания США. Таким образом, Пхеньян готовится «к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США». Как отметил дипломат, КНДР не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что был проведен очередной «субкритический эксперимент» в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Утверждается, что он не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует «самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция».