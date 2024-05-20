Россия сбила реактивные снаряды «Ольха» в небе у границы с Украиной

Российские военные с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью два беспилотника и два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» с территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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«Около 15.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа», — говорится в релизе ведомства.

В министерстве уточнили, что два снаряда из «Ольхи» и два дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО, которые дислоцированы на территории приграничного российского региона.

Утром 20 мая, около 11 часов, российское военные уже сбивали один реактивный снаряд из РСЗО «Ольха» и два беспилотника самолетного типа, которые были выпущены солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки на приграничные регионы России, в особенности Белгородскую область, усилились после 10 мая. В этот день российские военные подразделения «Север» начали наступление на харьковском направлении, взяв под контроль несколько населенных пунктов.

Эти действия Москва осуществляет для того, чтобы ВСУ не смогли дальше обстреливать Белгородскую область и другие приграничные регионы России. Наступление также связали с созданием «санитарной зоны» между территориями России и Украины.