Снаряд «Ольха» и два БПЛА уничтожены над Белгородской областью

Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области в результате прилёта снаряда ВСУ на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани.

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Также ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка.