Достигнута договоренность, что США выведут войска из Нигера

Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из республики до осени 2024 года. Об этом говорится в совместном коммюнике двух стран, передает РИА Новости.

Военные двух стран провели переговоры в Ниамее 15-19 мая. В итоге Национальный совет по защите отечества (CNSP) распространил в воскресенье документ, в которым прописаны достигнутые договоренности.

«Министерство национальной обороны Нигера и Министерство обороны США достигли договоренности о разъединении, чтобы осуществить вывод американских войск, который уже начался», — сказано в коммюнике.

Отмечается, что вывод войск завершится не позднее 15 сентября 2024 года. Для этого власти Нигера выдали американцам разрешение на полет и посадку военных самолетов.

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