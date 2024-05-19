Вертолет Ка-52 "Аллигатор" увернулся от украинской ракеты

Появились кадры ухода разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС России от пущенной с земли зенитной ракеты.

Угрозу вовремя заметил и экипаж, и автоматика вертолета. Летчики прокомментировали событие мужскими голосами, компьютер - приятным женским. Следом пилот Ка-52 заложил маневр уклонения.

Летающие на "Аллигаторах" российские летчики не раз отмечали живучесть и машины и широкие возможности бортового комплекса обороны "Витебск". Он автоматически обнаруживает облучение лазера, радиолокатора, пуск зенитной ракеты и принимает необходимые меры: ставит радиопомехи нужного диапазона, отстреливает дипольные отражатели или тепловые ловушки.

Комплекс "Витебск" может использовать и активную защиту, срывая наведение ракет с радиолокационным и тепловым наведением. Система способна работать в полностью автоматическом режиме, информируя экипаж о возникших угрозах им мерах для их устранения, либо действовать под управлением летчиков.