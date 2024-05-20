Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам "Хезболлы"

Израильские истребители нанесли в течение дня новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, целью одного из них стал вооруженный отряд радикалов, управлявший пусковой установкой, использовавшейся в течение последних нескольких дней для обстрелов израильской территории. Авиаудар был нанесен по наводке сухопутных подразделений, цель находилась в местности Мейс-эль-Джебель на юге Ливана, проинформировали в армии.

Помимо этого, в течение дня истребители ВВС Израиля атаковали оружейные склады и военный комплекс, использовавшийся боевым крылом "Хезболлах", заявили в пресс-службе. Кроме того, израильская артиллерия открывала огонь в сторону приграничного ливанского поселка Эн-Накура с целью устранения угрозы.