Минобороны сообщило о продвижении в глубину обороны ВСУ под Харьковом

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об успехах подразделений группировки войск «Север» в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике "Иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также рассказали об отражении Российской армией пяти контратак штурмовых групп ВСУ. Уточняется, что украинские военные пытались провести их в районе населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое.