Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВС России продвигаются к северу от Харькова — в сторону Липцов и Волчанска. По его словам, на данных направлениях противник стал активнее применять штурмовую авиацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Противник все активнее применяет штурмовую авиацию. За сутки наша ПВО уничтожила четыре управляемые авиабомбы. И две авиационные ракеты, — уточнил журналист.

Что касается ситуации в Липцах, продолжил военкор, ВСУ создали очаговую оборону на высотах. По мнению Сладкова, ВС РФ остается только занять эти высоты. В Волчанске украинская армия отступает из-за страха попасть в окружение, добавил корреспондент. По его данным, большая часть территорий населенного пункта находится под контролем армии России.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции.

Военкор назвал возможные последствия наступления ВС РФ на Харьков

Британский эксперт добавил, что потери украинских подразделений на различных участках СВО достигли 70%. Кроме того, командование ВСУ вынуждено постоянно перебрасывать элитные бригады с одного направления на другое. Это еще больше истощает эти части, отметил Меркурис.